¿Livia Brito ya quiere convertirse en madre?

Livia Brito ha tenido gran éxito en diversos melodramas en la pantalla chica el más reciente es la segunda temporada de la Piloto donde encarna a la intrépida Yolanda Cadena, pero muchos se preguntan cuándo dará el paso para convertirse en madre y esto respondió para Grupo Cantón.



Cree y crea. #lapiloto2 ‍✈️ Una publicación compartida por Livia Brito Pestana (@liviabritopes) el 15 de Mar de 2018 a las 12:30 PDT

Todavía no quiero enfrentarme a la maternidad, me siento muy bien con mi pareja, muy feliz, por el momento estoy feliz así. Eso sí, me encanta que mi personaje de Yolanda en la Piloto está viviendo la maternidad, Yolanda está feliz con su hijo y yo en mi personaje estoy viviendo todo eso al cien", dijo la cubana.



Cabe mencionar que Livia es considerada como una de las actrices más sexis del mundo del entretenimiento pues en redes sociales muestra a sus fans su ardiente anatomía.