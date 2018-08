"Lo que pasó, pasó", con Ulises de la Torre

El pasado lunes, Tv Azteca estrenó el programa, Lo que pasó, pasó, bajo la conducción de Ulises de la Torre y Marta Guzmán, quienes traerán todas las tardes el mejor contenido, relajando a sus espectadores durante una hora.

En una entrevista con el periódico EL DEBATE, el conductor reveló que veremos en esta nueva emisión transmitida por el canal A+ en el 7.2 por tv abierta.

"Es un programa de entretenimiento ligero con humor familiar, con mucha comedia, donde vamos abordar temas cotidianos, experiencias, situaciones cotidianas y las vamos a comentar además que vamos a ver videos virales, las redes sociales, el equipo que tenemos Marta Guzmán, Óscar Carapia, Samia y Carla Medina va haber muchos juegos y opiniones".

"Ulises recalcó que los televidentes verán contenido el cual podemos vemos en nuestras redes sociales, como videos virales o los famosos retos que han tenido gran popularidad desde hace algunos años".

"Queremos que la gente se divierta con lo que está pasando, en el día a día, no es dar la nota fresquita, o la primicia, si no comentar lo que ya pasó, algunos de los ‘challenges’ que están surgiendo en las redes sociales, pero en tono familiar en tono de amigos, no queremos juzgar, ni criticar, ni comernos a nadie, sino más bien queremos informar de manera divertida en una hora, en la tarde para que todo el mundo esté como relajados".

El también actor, confesó que las dinámicas serán parte fundamental del vespertino, pues quieren llegar al público de una manera muy sana y divertida.

"Va haber competencias, juegos, dinámicas divertidas, como de repente sacas las barajas, de repente sacas los dados, de repente sacas cosas por el estilo, como ese día de los cojines locos, son como las sillas, pero con cojines y pues la verdad mis compañeros lo hicieron muy bien, mucha, mucha, carreta".

Para finalizar, Ulises invitó a los culichis una vez más, a que sintonicen el programa, además expresó que tendrá invitados de lujo para darle un toque especial a las tardes familiares.

Cabe mencionar que de la Torre por el momento está enfocado en Lo que pasó, pasó, su última participación fue en la teleserie Tres Familias y en la obra de teatro del mismo nombre, el cual tuvo gran éxito en el teatro Aldama por una larga temporada.