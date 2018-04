"El Loco" Valdés responde si alguna vez sintió que moría

México. Manuel "El Loco" Valdés, en entrevista con "Ventaneando" abre su corazón y cuenta cómo se siente, tras haber enfrentado un cáncer, del que está saliendo victorioso.

"El Loco" Valdés se mira con muy buen semblante, y saca a relucir ante Pati Chapoy el buen humor que siempre lo ha caracterizado.

"No, fíjate que no, aunque todo fue por mi culpa. Tenía un grano ahí, pero no le hacía caso por tanto trabajo que tenía. Me descuidé. El dermatólogo me abrió y procedió a analizar. A la semana me dijo que mi temor era maligno."