Lola Cortés desmiente que la hayan demandado por no pagar adeudo

Luego de un supuesto adeudo en el cual, Lola Cortés, no había pagado la renta de su antigua casa, de la cual se mudó hace unos días, supuestamente la dueña del inmueble, Alicia Suárez, había demandado a la famosa.

Leer más: Lolita Cortés en problemas legales por no pagar renta

Presumiendo mi encuentro con el hermosísimo y talentosísimo @adrian_lastra Fanguerle!!! Una publicación compartida por lolacortesreal (@lolacortesreal) el 30 de Jul de 2018 a las 7:51 PDT

Tras las declaraciones hechas por la señora, en el programa Ventaneando, la jueza de Mira Quién Baila, le respondió y aclaró que todo es una mentira.

Leer más: Lola Cortés hizo llorar a Irina Baeva con una de sus criticas

"No mi amor no hay demanda y yo nomas quiero decir esto, a mí que me presenten un papel de demanda, ese día hablamos, no existe demanda porque no hay nada cierto, estamos nosotros en otra casa y todo eso lo van arreglar los abogados...", dijo Lola a Ventaneando.

Además, aseguró que toda su familia ha recibido amenazas por el polémico caso.

Jejeejejejejejeje!! Lista para @lamilamoresmusical Una publicación compartida por lolacortesreal (@lolacortesreal) el 14 de Jul de 2018 a las 3:44 PDT

Sí es verdad tengo todos los screenshots, tengo todo pero todo eso lo dejamos a los abogados, son amenazas a toda la familia, tengo mucho miedo sobre todo por mis perros, si ustedes saben, que los vayan a envenenar, tengo mucho miedo, pero vamos a salir adelante", finalizó.