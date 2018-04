Lorena Herrera y el vestido con el que causa furor

México. La cantante y actriz Lorena Herrera, originaria de Mazatlán, Sinaloa, causa furor en redes tras lucir en un evento un atuendo en color verde.

¡Lorena Herrera parece una sirena! La sinaloense, de 51 años de edad, luce sexy y despampanante en un atuendo con transparencias que la hacen parecer una sirena.

Lorena Herrera es una de las figuras públicas que siempre se ha caracterizado por su disciplina en el ejercicio y su espectacular figura. La guapa interprete de temas como "Tócame" y "Flash" siempre sorprende con sensuales y atrevidos atuendos.

Según información en distintos portales de noticias, el vestido es una creación del diseñador Wilfrido Gerardo y que la hace lucir "triunfante" y "despampanante" para una gran noche, de la cual no dio más detalles.

Lorena inicia su carrera como modelo participando en los certámenes de belleza junto a Cristina Villaseñor, entre ellos "The Look Of The Year", "Miss Bikini International" y "Señorita Univision".

De acuerdo a reporte en su biografía, ha participado en alrededor de 56 películas, entre las que figuran "Cocaína", "El arrecife de los alacranes", "El abrigo de mink", "Muerte ciega", "La fichera más rápida del oeste" y "Traición".

También ha figurado en telenovelas como "Muchachitas", "Dos mujeres, un camino", "El premio mayor" y "Amy, la niña de la mochila azul".

Durante su carrera artística, Lorena ha posado desnuda para la revista para caballeros en el año de 1987 Signore bajo el pseudónimo de "Bárbara Ferrat", cosa que ella desmiente porque asegura se trató de una supuesta hermana gemela.

En marzo del 2011 posa desnuda para la edición mexicana de Playboy.