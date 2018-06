Lorena Herrera pide disculpas a Paola Rojas por declaraciones

Hace unos días Lorena Herrera realizó unas declaraciones en las que aseguró que el exfutbolita Zague estaba dotado pues en redes circula un polémico video en el que muestra su pene.

Tras haber dicho eso sobre el también comentarista la cantante pidió disculpas a la conductora Paola Rojas por lo sucedido.



"Me tienen harta, ustedes tienen la culpa no se me antojo ustedes tienen la culpa porque me agarraron asi de improvisto y ustedes me salen con esa pregunta y ya saben cómo soy, que tengo un humor negro y medio y les respondí la pregunta, cuando termine después dije que estupidez dije y después cuando lo vi me reí y honestamente si me sentí mal aprovecho las cámaras para pedirle una disculpa por supuesto a Paola Rojas", dijo la rubia para el programa De Primera Mano.

La modelo asegura que su esposo no le dijo nada por sus comentarios además también dijo que le manda una disculpa a Zague.