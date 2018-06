Actriz mexicana hace público que quieren matar a su hijo

México. La actriz mexicana Lorena Velázquez vive una pesadilla en su vida. Hace público que su hijo recibe amenazas de muerte, y no puede con eso.

En entrevista con Ventaneando, Lorena Velázquez señala que su hijo Eduardo es amenazado por un amigo de la infancia, sin motivo aparente.

"Esta es una denuncia pública para Ricardo, hijo de familia conocida y querida por todo México. Tengo días que no puedo dormir. Me habla desde las seis de la mañana y me insulta. Le dijo a mi hijo que lo va a matar", confiesa Velázquez.