Lorena Velázquez confiesa por qué nunca hizo un desnudo en cine

México. La primera actriz Lorena Velázquez, en entrevista con "De Primera mano", evoca a parte de su pasado en el que era una de las actrices con fama y belleza, sobre todo en la pantalla grande.

Lorena Velázquez, de 80 años de edad, cita que "Las mujeres vampiro" y "Misión Suicida" son quizá sus favoritas en que actuó ella.

¿Y por qué nunca hizo un desnudo en cine?

"Nunca hice en alguna película un desnudo porque me hubiera matado, y mi papá recontramatado. A las actrices se les veía muy mal que hicieran desnudos en cine, en aquella época, les decían 'encueratrices', y no, yo no quería que me fueran a decir así", cita Lorena Velázquez.