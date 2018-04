Lorenzo Méndez responde duro a su ex y agradece a Chiquis Rivera

La relación entre Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera se ha fortalecido aún más luego de haber terminado y volverse a reconciliar, incluso los gruperos han compartido hasta el mismo escenario donde se han demostrado su amor.



Pero al parecer el intérprete se encuentra molesto por las acusaciones que ha hecho su ex Claudia Galván quien utilizó las redes sociales para ofender a la hija de Jenni Rivera.



Por lo que también uso su cuenta de Instagram para mandar un contundente mensaje a su ex y agradeciendo a Chiquis por estar a su lado disculpándose por los malos tratos que ha recibido por parte de Claudia.



Primeramente, les pido a ustedes una sincera disculpa por lo que está pasando. Les quiero informar por este medio que se están tomando acciones legales contra esta persona. Les pido de corazón a los medios de comunicación y ustedes paciencia y compresión para dar explicaciones y mi versión de lo sucedido.



Tómenlo por hecho que hablare al respecto, limpiare mi nombre que ha sido arrastrado por el piso y contestaré todas sus preguntas al momento adecuado y después que mis abogados me lo permitan. A ti Janney Te pido una disculpa por esta locura que está pasando.



Tú sabes cuánto te amo y lo importante que eres en mi vida. Gracias por estar conmigo en estos momentos difíciles. Gracias por ser una dama, una gran mujer, y una excelente persona con mis hijas. No te mereces estar involucrada en este escándalo. Aun así, tengo la bendición de tener tu respaldo. I love you like I’ve never loved before, no other women compares to you. It’s clearer to me than ever.

Victoria, Kaitlyn... Si de algo estoy orgulloso, es ser su Padre. Ustedes saben el Papa que tienen y lo mucho que las amo. SIEMPRE estaré aquí para ustedes de todo a todo. Daddy is going to make things right. A mis compañeros y amigos de esta gran institución... La Original Banda Limón/ LUZ Record Gracias por siempre apoyarme, darme consejos y estar conmigo siempre. Mi familia...sin palabras. GRACIAS DIOS ES BUENO, DIOS ES JUSTO

Lorenzo Emmanuel Méndez.

Cabe mencionar que la disputa entre la ex pareja comenzó luego de que Galvan tachara al intérprete de ser un mal padre.