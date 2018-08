"Seguiré luchando, necesito tiempo para sanar": Demi Lovato

Ciudad de México.- Demi Lovato continuará luchando para mejorar su salud, según dijo en un mensaje que difundió ayer en redes sociales, a través del cual explicó que aún no ha superado sus adicciones.

La cantante, de 25 años, fue hospitalizada el pasado 24 de julio por una presunta sobredosis de drogas y permanece ingresada en el Centro Médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles.

Demi Lovate con uno de sus fans. Foto: EFE

"Siempre quise ser trasparente al hablar de mi experiencia con la adicción. Lo que aprendí es que la enfermedad no es algo que desaparece o disminuye con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y aún no lo he hecho", escribió.

Lovato agradeció a los fanáticos que la "ayudaron a navegar" por su difícil situación, además mencionó a su familia y al personal médico del hospital en que se encuentra.

De acuerdo con una fuente citada por la revista People, la artista ya había aceptado asistir a un centro de rehabilitación, y ella lo confirmó en su carta.

"Necesito tiempo para sanar y enfocarme en mi sobriedad, y seguir mi camino de recuperación. El amor que todos me han demostrado nunca lo olvidaré y estoy esperando el día en que podré decir que salí de esto y estoy del otro lado. Seguiré luchando", agregó.

Demi Lovato en la Convención Nacional Demócrata de 2016. Foto: EFE

La publicación de Demi alcanzó en una hora más 2 millones de "me gusta" en Instagram y generó alrededor de 119 mil comentarios.

En días pasados, diversos medios estadounidenses señalaron que allegados a la cantante estaban preocupados, pues no veían que su condición médica presentara avances positivos.