"Los Destrampados", desesperados, por esta razón

"Los Destrampados" están desesperados, porque no encuentran trabajo desde hace unos meses. Su representante buscó que tuvieran una participación en Televisa, pero no llegó a ningún acuerdo.

Hace algunas semanas el canal de You Tube Argüende TV dio a conocer que el representante de "Los Destrampados" visitó a la productora Magda Rodríguez, en Televisa, para que los payasos pudieron trabajar con ella.

En distintos portales de noticias se informa que la productora de "Hoy" y el representante de los comediantes no llegaron a ningún acuerdo; supuestamente Magda les estaba ofreciendo un sueldo muy bajo en comparación con lo que recibían con Televisión Azteca.

Lo que el empresario buscaba era que se pudiera hacer publicidad de los espectáculos y del circo durante la participación de los payasos, pero Magda dijo que no estaba autorizada para hacer eso, por lo que no llegaron a ningún acuerdo.



"Los Destrampados" no tienen pantalla, por lo que "se dice que buscan un acercamiento con Televisión Azteca, pero la orden es clara y no pueden mencionarlos, mucho menos "recontratarlos", reveló el youtuber de espectáculos.