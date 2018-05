Lucero confirma si tendrá o no su propia bioserie

Lucero en conferencia de prensa/Reforma

Para disfrutar de unade televisión sobre lade, todavía pasarán varios años más.

Así lo consideró la cantante en conferencia de prensa, pues piensa que su vida no ha sido tan polémica y misteriosa como la de otros artistas, además de que aún le faltan muchas metas por realizar.



"El año pasado me ofrecieron hacer una serie sobre mi vida, pero yo me esperaría muchos años más, creo que todavía hay muchas cosas que escribir en un guion sobre la vida de Lucero.



"Cuando pasen muchos años y ya tenga un final definido la serie, quizás la haría, porque ahorita siento que quedaría inconclusa, y la verdad me gustaría que ese final fuera uno feliz", reconoció la también actriz.





A esto se añade que su vida siempre ha sido un libro abierto y que nunca le ha guardado secretos al público, lo que le restaría expectativa y suspenso a su biografía televisiva.



"También siento que la gente conoce mi vida de arriba a abajo, desde el principio, y siento que contaría lo mismo de siempre. No sé si las series podrían ser más entretenidas cuando hay vidas artísticas no tan conocidas.



En mi caso todos conocen todo lo que he hecho, mi boda la pasaron en la tele y todos saben que tengo a mis hijos. Además, aún me siento joven para seguir trabajando mucho años más, reflexionó.



Lucero, que promueve actualmente el disco Más Enamorada con Banda, el cual sale a la venta este viernes, dijo que otra cosa en la que no incursionaría por el momento es el reguetón.



"No me veo grabando género urbano, porque ahí sí creo que sería un cambio un poco abrupto en mi carrera, sobre todo ahorita que me estoy dedicando a la banda. Pero tampoco lo descarto.

"Yo respeto todos los géneros musicales y creo que todos tienen cierta riqueza. Algunos son más complicados que otros, unos más sencillos y otros más bailables. Ahorita no me veo haciendo eso, la verdad".