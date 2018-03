Lucero y Palomo unen sus voces en "No me conoces aún"

México. Lucero y Palomo hacen mancuerna musical. A través de redes sociales y You Tube circula ya "No me conoces aún", tema cantado a dueto por "La novia de América" y la agrupación musical Palomo.

Lucero y Palomo participaron hace unos días también en la grabación del vídeo, en el cual aparecen solamente ellos.

Lucero y Palomo hacen una interpretación fresca y renovada en "No me conoces aún".

Palomo, “Las Alas De La Música Norteña”, está de regreso con nueva producción discográfica de la que promueven su primer sencillo promocional al lado de Lucero.

Lucero y Palomo cantan uno de los temas más emblemáticos de la agrupación. Lucero, con su voz, da un toque diferente a esta melodía que se ha vuelto una joya clásica de la música norteña.

“No me conoces aún” lanzada a la radio en el 2001, es el icónico éxito de Palomo y el disco homónimo en el que se incluyó, le dio a la agrupación regiomontana su primer Disco de Oro además de 3 Premios Lo Nuestro.

“No me conoces aún” con Palomo y Lucero, mantiene su toque romántico.

"No me conoces aún" está disponible en todas las plataformas digitales, cuenta con un video filmado en la Ciudad de México, que también ya se puede disfrutar a través de VEVO y todos los principales canales de videos.