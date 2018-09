Lucero confesó por que bloqueo a Pedro Sola de las redes

Hace unos días se dio a conocer que el conductor de Ventaneando, Pedro Sola, había sido bloqueado en Twitter por la cantante Lucero, aunque tiempo después los desbloqueo.

Y es que los conductores dieron la noticia en el programa, ahora la interprete de "Necesitaría" por fin dijo por que lo bloqueo y dejó en claro que todo fue un mal entendido.

"No sé por qué los bloqueé, los tenía bloqueados por alguna razón. Yo bloqueo cuando alguien está medio amargado para no estar contagiándose de la negatividad, tal vez en algún momento hubo alguna cosa que no nos gustó, pero no me acordaba y cuando pusieron que nos tiene bloqueado dije ah caray y ya los desbloqueé", dijo la famosa.



Recordemos que la artista ha estado alejada del escándalo desde hace algún tiempo pues se ha centrado solamente en su familia y carrera.