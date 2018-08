¿Gerardo Bazúa quiere una relación con Lucía Méndez?

Lucía Méndez fue entrevistada por el programa de espectáculos, De Primera Mano, pues le preguntaron porque ha bajado tanto de peso y ella respondió que se prepara para un concierto, por lo que se ha disciplinado tanto en el ejercicio, como en la alimentación.

Por si fuera poco "la colorina", dijo que nadie le ha tirado la onda pues se rumoraba que entre ella y Jerry Bazúa, ex de Paulina Rubio, había más que una amistad negando dicha especulación.

"Jerry es muy lindo, es muy coqueto, es muy hermoso, a mí me cae muy bien, pero no, ya te dije yo que, con muchachitos más jóvenes, no me gusta andar, yo nunca anduve con hombres más jóvenes solamente Luis Miguel...", dijo Méndez.



Cabe mencionar que Gerardo Bazúa y La Chica Dorada, tienen un hijo en común de nombre Eros.