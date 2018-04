Lucy, la hija de Carlos Vives, impacta con su belleza

México. Lucy Vives, hija del cantante Carlos Vives, es la sensación en todo el mundo, tras posar desnuda para una revista para caballeros.

Lucy Vives se despojó de su ropa para posar al natural ante la lente de la revista Don Juan, de la cual es la portada en su edición número 135.

Una publicación compartida por lucia vives (@lucyvives) el Mar 17, 2018 at 9:54 PDT



En esta, Lucy Vives, de 22 años, aparece de espalda mostrando sus glúteos y espalda desnudos.

En la producción se la ve apenas tapada con una campera de jean, mientras que reflexiona sobre feminismo y asegura que no siguió los pasos de su padre porque le daba "mucha vergüenza" cantar en público.

Según reporte en distintos portales de noticias, "Lucy Vives, al desnudo" reza el título de la nota que brindó la joven de 22 años. Luego de haber estudiado filosofía, asegura que para ella desnudarse es una forma de hacer activismo político.

Una publicación compartida por lucia vives (@lucyvives) el Dic 8, 2017 at 10:30 PST

Como era de esperarse, los seguidores de Lucy Vives no se quedaron de brazos cruzados y la llenaron de elogios al ver tanta belleza en una sola imagen, la cual en poco tiempo obtuvo más de 2 mil corazones.

“Pero qué belleza”, “Lucy Vives, me encantas”, “Muy hermosa, Lucy Vives”, “Tanta belleza en una sola imagen. No lo puedo creer”, “Qué sexy eres nena”, “Eres muy linda. Me encanta tu personalidad”, fueron algunos comentarios que se lee en la publicación.