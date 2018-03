Luis de Alba llega a los 73 años de vida y así los festeja

México. Luis de Alba celebró un año más de vida, y la pasó al lado de su amada familia. ¡Cumplió 57 años! Eso fue lo que dijo a los presentes en la reunión que tuvo en Ciudad de México, según información en distintos portales de noticias.

Se trató de una broma, ya que Luis de Alba no puede estar sin jugar y bromear con quienes lo rodean. En realidad llegó a los 73 años de vida, confesó.

Luis de Alba celebró el pasado 7 de marzo su cumpleaños, y estuvo tranquilo y contento, celebrando en un restaurante de Guadalajara, acompañado por su esposa Abigaíl, y sus dos hijos más pequeños, Álex y Luis Ángel.

Medios como la revista TV Notas estuvo en el festejo, y en su reseña del evento señala que Luis de Alba la pasó genial.

Le preguntaron cuándo será su luna de miel, puesto que se casó el pasado 20 de diciembre.

“No sé para cuándo, me casé con ella para que me prestara aquéllo que te platiqué y ahora que me casé, ya no quiere prestar que hasta la luna de miel, ¡qué gacha!, ¿no?”