Parece de plástico: fans a Luis Miguel, por su apariencia

México. Luis Miguel ha causado furor en sus presentaciones en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, pero también provoca fuertes críticas en redes sociales.

A Luis Miguel, de casi 48 años de edad, sus seguidores no le pierden la huella y últimamente han criticado en su persona que luce con unos kilitos de más, también que lo notan diferente en su apariencia.

"Cantas divino!! Aunque estás cambiado… pero eres mi sol", "( sic) Qué te paso Luis Mi? "; "Tanto cambió en apenas unos meses", "Me da mucha pena verlo así, y no es por criticarlo, no quiero que se ofendan, pero seamos sinceras se nota mucho que algo le pasa", citan en redes sociales algunos de sus fans.