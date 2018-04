Papá de Luis Miguel, muy desagradable: Sergio Riesenberg

México. Luis Miguel sería muy maltratado por su padre, el fallecido Luisito Rey, en su niñez y adolescencia, y Luis Rey sería un señor bastante desagradable.

En distintos portales de noticias es lo que este dia sale a la luz sobre la vida del famoso intérprete Luis Miguel, por palabras de Sergio Riesenberg.

Sergio Riesenberg, ex director del Festival de la Canción de Viña del Mar revela que el padre de Luis Miguel era una persona bastante desagradable, asimismo, el intérprete de "La incondicional" era victima de violencia.



Durante una entrevista al programa televisivo venezolano llamado "Bienvenidos", Riesenberg aseguró que él fue testigo de la mala forma de tratar de Luisito Rey a Luis Miguel.





"Vi cómo trataba a Luis Miguel. No le pegaba, pero por Dios que le gritaba, (…) a los 13, 14 años, la edad que yo lo traje (a Viña), porque me lo habían ofrecido un año antes al Festival, pero yo lo encontré muy chico", sostuvo el ex director del concurso Viña del Mar.