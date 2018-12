Issabela Camil rompe el silencio sobre romance con Luis Miguel

Sin duda alguna la serie de Luis Miguel revivió los romances más sonados que el cantante tuvo con mujeres del espectáculo, el más sonado fue el de Issabela Camil quien siempre se ha negado hablar ante los medios sobre lo que piensa de la primera temporada.

Ahora la también actriz decidió romper el silencio y habló ante las cámara de Ventaneando, sobre la parte amorosa que se habló de ella y Luis Miguel asegurando que se sintió molesta e incomodad.

Me causó pues estrés me causó un poco de pues enojo puede ser porque no fue decisión mía sacarlo a la luz alguien más lo quiso hacer y pues tampoco no hay nada que pueda hacer, dijo Issabela Camil.

También dijo que aunque el nombre de Luis Miguel la hacia huir de la prensa para no declarar nada dejó en claro que no le hizo saber al Sol su inconformidad.

"No, no tengo porque cada quien cuenta en la fiesta como le fue y él también tiene derecho de hablar o decir lo que fue importante o no en su vida no estoy enojado con él no es eso es como algo desafortunado por que no quería hacer toda esta cosa tanta pregunta..."expresó.