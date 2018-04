Mariana Yazbek evoca a su noviazgo con Luis Miguel

México. La fotógrafa Mariana Yazbek recuerda su relación de pareja que tuvo con Luis Miguel, hace ya treinta y un años atrás.

En una entrevista que circula en You Tube, Mariana Yazbek habla para el programa "De Primera mano" y relata aspectos de su noviazgo con el famoso cantante mexicano.

"Yo hacía la producción del video de 'Cuando calienta el sol', y me encargué del 'casting', locaciones...Luis Miguel me pidió que saliera en el video y le dije que no, porque no me sentía cómoda", señala Yazbek.