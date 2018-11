El detalle que recibió Rebecca de Alba de parte de Luis Miguel

Hace unos días Luis Miguel ofreció un concierto en la Ciudad de México donde fue abucheado por sus fans pues al parecer el cantante no puso todo su empeño en el show por lo que causó una gran decepción.



Ahora quien salió en defensa del artista y además acudió al concierto fue la conductora Rebecca de Alba, quien apoyó a su colega e incluso le regaló una rosa blanca, algo que siempre hace en sus presentaciones.

Pues a mí me toco un súper show, o sea no sé yo creo que es cada quien como le toque, o lo perciba ¿no? pero a mí me toco un súper show..., dijo la famosa para el programa De Primera Mano.