Lo que Luis Miguel pedía entre lágrimas ver realizado

México. Rosy Valeriano, expublirrelacionista de Luis Miguel, en entrevista con Javier Poza comparte algunas anécdotas que vivió al lado del famoso intérprete durante varios años.

Pese haber trabajado por varios años con Luis Miguel, no fue convocada para aportar material a la serie original de Netflix, dice.

Rosy revela que "Luismi" le reveló entre lágrimas que daría todo lo que poseía, para tener junto a él a su familia unida.



Valeriano explica su relación con "El Sol", aunque destaca que ella como publirrelacionista no puede trabajar con alguien y años después revelar su privacidad por lo que evitó determinados temas.



"Me tocó vivir, trabajar muy de cerca con Luis Miguel tener una cercanía con él y yo platicando, de pronto llorando por ciertos temas y la verdad no me gusta platicarlo mucho, porque yo respeto mucho la vida privada de los artistas" dijo Rosy.