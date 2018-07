Este afamado cantante estaría tras los amores de Yanet García

México.-Yanet García tomaría a todos desprevenidos con la noticia de que su novio, el gamer Douglas Martin, había desistido de la relación que tenía con ella, dejándola soltera.

Aunque su relación haya acabado en buenos términos, la “chica del clima” del programa Hoy, ha hecho llamar la atención de muchos caballeros del medio artístico.

Varios medios de la farándula en el país, han dado a conocer varios nombres, pero uno de ellos es el que ha llamado más la atención; se trata del multipremiado y conocido cantante Luis Miguel.

Ya que se rumora que “El Sol” no dudaría dos veces el contactarse con la referida dama al quedar impactado por su belleza.

Y es que a principios de mayo de este año, comenzó el rumor de que el intérprete de "La Incondicional" buscó a Yanet por medio del Jorge 'Burro' Van Rankin con quien comparte foro en el programa "Hoy".

Por esta razón el programa "Cuéntamelo Ya" le preguntó a la conductora meses atrás sobre dicho acercamiento.

Hay muchos rumores, eh… No te puedo confirmar algo porque no ha venido él directamente a decirme algo. Es una persona que yo admiro, que respeto muchísimo, que me encanta su música, claro"

, dijo.