Lupillo Rivera pone a sus hijos a vender mandarinas por este motivo

Lupillo Rivera, revelo a través de Facebook Live, cuáles fueron sus primeros trabajos cuando creció en Estados Unidos agradeciendo a su padre Don Pedro Rivera, ya que considera que fue una gran enseñanza de vida.



Ahora el cantante decidió hacer lo mismo con sus hijos, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, para poner a vender a sus hijos unas mandarinas que cortó de su casa.

"Fui una persona que trabajo en la calle muchos años de mi vida levante latas de aluminio, trabaje muchos años de construcción, taquero, trabaje en el McDonald's, dos semanas y pues yo creo que fueron las mejores enseñanzas de la vida", dijo el cantante.

"Se me ocurrió cortar unas mandarinas que tenemos ahí en la yarda, unos árboles que sembré hace como tres, cuatro años y ya dieron mandarinas, se me ocurrió cortarlas echarlas a una bolsa y me vine aquí, a esta gasolinera ilegalmente sin preguntar permiso, nadie sabe que estamos aquí pero mis hijos los puse aquí a chambear y no es por necesidad raza, es porque yo creo que necesitan aprender ellos a trabajar y a ganarse la vida", dijo el hermano de Jenni Rivera.

El Toro del Corrido dijo estar contento de que sus hijos se animen a vender, asegurando que es obligación de los padres como deben ganarse la vida a temprana edad para que les sirva de experiencia en un futuro.