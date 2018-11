Las ofensas y amenazas de muerte que ha recibido Lupita Jones

La directora de Mexicana Universal Lupita Jones se encuentra en el ojo del huracán debido a las últimas declaraciones que hizo en torno a las participantes trans que estarán en el próximo Miss Universo 2018.



Ahora la exreina de belleza confesó que en las redes sociales ha recibido amenazas de muerte por parte de haters quienes no están nada de acuerdo con su punto de vista.

De pronto esas posturas tan extremistas caen en terrorismos sabes porque recibí amenazas de muerte recibí insultos y ofensas que jamás había escuchado, dijo para el programa Al Rojo Vivo.

Por si fuera poco señaló que tras el suicidio de una joven trans la vida de la mexicana no ha sido la misma pues cuando ha salido a la calle ha sido señalada por la comunidad LGBT.

"Me he topado con personas de la comunidad y he sentido las miradas de odio espantosas que digo wow que fuerte y también e recibido el apoyo de personas de la misma comunidad", expresó Jones en rueda de prensa.