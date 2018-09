Maca Carriedo se defiende de los insultos de Laura Zapata

Maca Carriedo rompió el silencio y habló en el canal ‘La Saga’, de YouTube, sobre la pelea que tuvo la actriz Laura Zapata con ella en redes sociales, luego de haber asistido al programa Intrusos, donde usuarios notaron que la conductora hizo gestos cuando ella leía su poesía.

"Les voy a contar, una vez en Intrusos la sacaron con un vestido que parecía como muy folclórico y dije que le iba a pedir unas enchiladas suizas, y era un chiste porque la gente podemos hacer chiste, porque de hecho poder ser chistosa denota inteligencia ¿no? entonces yo me rio mucho de la gente, me rio mucho de mí, pero hay gente que no se ríe mucho, hay gente que le gusta tomarse todo personal, entonces cuando llegó me dijo 'luego vamos hablar de los vestiditos he...", dijo Carriedo.

Tras seguir explicando como ocurrió todo recalcó que en ningún momento quiso ofenderla y consideró que no es una mujer descortés e inculta como la llamó Zapata en redes sociales.



Cabe mencionar que Maca, es una conductora que siempre ha tratado de estar lejos de los escándalos, además de mantener su vida privada.