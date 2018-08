¿Madre de Luis Miguel ya apareció? Primas del "Sol" lo cuentan

México.-Una noticia tendría gran impacto en los medios como entre público, ya que semanas antes de que la serie biográfica del conocido cantante Luis Miguel, la televisión en Argentina presentó una investigación donde se decía que la madre del "Sol", Marcela Basteria había sido encontrada y era una vagabunda.

Un reportero se encargó de entrevistarla y de ahondar en las investigaciones acerca de su paradero. La sorpresa y la sospecha se acrecentarían cuando la mujer se negó a dar su nombre.

Aunque este reportaje causó conmoción, se transmitió en varias partes del mundo y gracias a esto dieron con la supuesta verdadera identidad de la señora que muchos juraban que era Marcela.

Yo tendría que verla y si le veo las manos, le digo enseguida, porque la mano derecha era muy muy visible, parecía que era más cortito y mocho el dedo, lo usaba para coser y apretar la aguja, comentó Miguel Buchianeri, hermanastro de Marcela Basteri.

"Lo primero sería descartar lo de esta mujer en Argentina porque yo me jugaría que es ella, me gustaría hablar con ella, y yo creo que si le digo quién soy y eso no creo que dejara de no demostrarlo porque son muchos años y hay sentimientos, recuerdos de cuando uno es joven porque después de todo no nos llevamos tanta diferencia de edad y encontrarse después de tantos años creo que sería lindo y si se acuerda de mí, se acordará de todo.

"No volveremos a esos años, pero sí a estar juntas, a que la pase mejor de lo que la está pasando porque a nadie le gustaría vivir", dijo Hilda Martha, nuera de Carolina Basteri.