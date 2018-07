Maestra Guille regresa más estricta que nunca a La Academia

Después de estar alejada de TV Azteca, la maestra Guille regresa a la empresa de Ajusco a un proyecto que ella cuenta le ha dado mucho.

“La realidad de las cosas es que es un proyecto que marcó mucho mi vida, obviamente cerré un ciclo en la sexta generación y en La Academia USA y quise que en mi vida hubiera más cosas, me dediqué a producir proyectos en México muy exitosos, hice shows en Las Vegas, Madrid, Chicago, ahora el Pop tour, la gira de Kabah y OV7, cine, otro tipo de realitys show para Miami y México”.

Pero ella cree que los proyectos como La Academia, son cosas que la gente quiere ver en el televisor.

“Esto es lo que está buscando la gente, por eso funcionan los reencuentros, porque añoran esos momentos cuando te sentabas con la familia a ver algo, ya no existía esa situación, ahora que se retoma La Academia entra con una fuerza enorme, porque la gente quiere eso, es como las disqueras, los reencuentros son los que funcionan. La gente que está saliendo hoy no funciona, no sé por qué, quizá porque no tienen ese impacto. La Academia nació con mucha verdad, porque obviamente se fue distorsionando, pero regresa con la verdad absoluta, por eso acepté estar de nuevo. Es un proyecto que quiero mucho, con amigos que he trabajado en diferentes lugares”.

Y sobre las críticas por el primer concierto donde algunos alumnos lucieron desafinados, ella sabe que todos comienzan así y poco a poco van creciendo. “La gente no se acuerda que en el primer concierto cantaron así, si vemos a Yahir en YouTube lo desafinado que estaba, lo desconcentrado que estaba; Yuridia en su primera presentación era una tabla. Tienen un proceso porque van conociendo su escenario, van creciendo, por eso es La Academia, te hace crecer para ser un artista, hay que darles chanza. Esta semana tuvimos una cosa muy fuerte, Charly estaba aterrado de entrar a La Academia por todo lo que le dijeron. Así poco a poco los alumnos van saliendo adelante”. Lo que la maestra le dice al público es que semana a semana van a ver algo diferente. “Lo padre es que la gente verá un avance porque los chavos entraron en una crisis, entraron en esta contradicción de hacer las cosas. Cada semana es una crítica para ser mejor, están expuestos, sí, pero todos estamos expuestos, las críticas te hacen más poderosos, quien hace un lado todo esto y logra los objetivos, es el que logra hacer sus sueños, a mí se me hace muy padre”.

Está feliz de nuevo en La Academia. Foto: Cortesía TV Azteca

“Sabes qué es lo más chistoso estando con generaciones muy exitosas como la primera, la cuarta, la tercera, ves a Carlos Rivera, a Yuridia que ahorita está arrasando, al Dasa que en la quinta generación pasó desapercibido y que ahorita está triunfando en Estados Unidos”. Pero no todo es felicidad, la maestra regresa a La Academia más estricta y asegura que la gente y la juventud ahora quiere las cosas fáciles, sin responsabilidad, sin trabajo, sin compromiso. “El éxito no llega así de fácil, tienes que pasar por una serie de cosas para llegar, cada día se avanza y la gente cree que es muy sencillo, no es así, se necesita trabajar para lograr lo que uno quiere, para poder llegar a tocar el alma de la gente”.

Sobre el joven que salió del programa, invita a la gente a que vote por quien se lo merezca. “A mí no me gustan los payasos, invito a la gente a que voten por gente que no quiera estar, yo creo en la gente que da resultados, pero alguien llame la atención, no”.

“Es un programa maravilloso, me gustan los resultados, cuando veo que van creciendo los chavos me da orgullo. Que vean todos este avance de los muchachos, qué padre ver a la gente que crezca, ellos van a hacer cambios radicales en cada show, creo que ningún programa ni reality show te da eso, uno tiene que aprender. La Academia es un proyecto mexicano y es el único reality que forma artistas de verdad”.

