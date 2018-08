Pareja de Enamorándonos pone fin a su matrimonio

Una de las parejas más queridas del programa Enamorándonos, puso fin a su matrimonio y es que al parecer hubo infidelidad en la relación, motivo por el cual decidieron tomar caminos diferentes.

Se trata de Magaly y Bruno, que incluso se casaron en el famoso vespertino, donde los televidentes fueron testigos del gran amor que se tenían.

"Sí, tengo que confesar que ya tenemos creo que más de dos meses separados, pues ese tiempo él fallo, me llegaron muchas cosas, muchos mensajes, pláticas de él, con mujeres de su trabajo con las que salía fuera y me tuvo que confesar que sí a todo y es ahí cuando vienen todas las actitudes de desconfianza, alguien no puede vivir así para toda la vida...", dijo Magaly.

Al parecer la examorosa se dio cuenta después de la luna de miel y prefirió estar sola, por lo que ahora está decida a encontrar el amor una vez más.