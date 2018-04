Revelan por qué despidieron a Lapizito y Lapizin de Hoy

Desde que se dio a conocer que Magda Rodríguez sería la nueva productora del programa Hoy, mucho se ha dicho acerca de sus decisiones y nuevos cambios.

La ex productora de Enamorándonos había traído con ella un ejército de nuevos conductores para que se integraran al matutino, dos de ellos son los hermanos de Gomita, Lapizito y Lapizin, a quienes les duro poco el gusto pues la nueva jefa decidió que concluyera su contrato por esta razón.

Mi team FAVORITO LGL @lapizitooficial @soylapizin Una publicación compartida por ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el Mar 17, 2018 at 4:36 PDT

"Ellos salieron porque no fueron amables con mi público y cuando la gente no es amable con mi gente, yo decido y opté por terminar esta sección, que aclaro que no tiene nada qué ver con el presupuesto. No quiero decir que fueron groseros con el público que los iba a ver y quienes les pedían tomarse fotos, simplemente no fueron amables", dijo para el Diario Basta.

Cabe mencionar que ahora los payasitos regresaron nuevamente a Multimedios, para el programa Acábatelo, conducido por Mario Bezarez.