Maluma y la foto sugerente que publica en Instagram

México. El famoso reguetonero Maluma sorprende a sus seguidores publicando fotos de él en ropa interior; incluso mostrando algo más íntimo.



Las imágenes publicadas de Maluma están en Instagram y han ganado 1,401,619 "Me gusta", por la sensualidad que desborda el cantante colombiano, ya que se le puede ver en bóxer, mirando al espejo con el cabello húmedo.

Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el Abr 9, 2018 at 7:16 PDT

Las fotografías circulan en internet, y en otra de ellas, que da mucho de que hablar, Maluma se encuentra con el torso desnudo, pero dentro de sus pantalones introduce su mano, con la frase "Baby put your hands on me" ("Bebé, pon tus manos sobre mi") el cantante hace enloquecer a sus fans y provocando varios comentarios indecentes.



Uff papi", "No se puede ser maaas bello", "Hoy te pusiste más lindo por lo que veo", "Si te pongo encima las manos, no te las quito... ".

“Baby put your hands on me” Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el Abr 10, 2018 at 12:21 PDT

Por otro lado, Maluma siempre tiene proyectos en mente, y uno de ellos lo asocia con Pharrell Williams; según información en distintos portales de noticias, se encuentran que han publicado su momento juntos en Los Ángeles.

Allí es donde se encuentra el colombiano cerrando los últimos detalles de F.A.M.E., su próximo disco que saldrá a la luz a mediados del mes de mayo.

Maluma no quiere perder de vista el mercado anglosajón y sabemos que en ese disco habrá una canción en inglés. ¿Será la que está preparando con Pharrell?

Medellín es en Los Angeles Una publicación compartida por Pharrell Williams (@pharrell) el Abr 11, 2018 at 3:45 PDT

Pharrell ya colaboró con J Balvin en Safari y probó con el español. Habrá que ver si en esta ocasión la colaboración sigue este camino u ocurre al contrario y es el productor el que hace cantar en otro idioma a Maluma.

El colombiano no para. Mientras presenta canción junto a Jason Derulo para el Mundial de Rusia 2018, sigue de gira colgando el cartel de ‘sold out’. Maluma anda imparable.