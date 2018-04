Maluma cambia de look; sus fans lo llaman "viejo ridículo"

México. El famoso cantante colombiano Maluma decidió cambiar de apariencia, sin embargo, a muchos de sus fans no les pareció.

Maluma esta vez al parecer se equivocó al elegir cómo verse; según información en distintos portales de noticias, muchos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con el resultado.

Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el Abr 19, 2018 at 12:24 PDT

Maluma presumió su nuevo look en su cuenta de Instagram, sin embargo, tuvo un sinnúmero de comentarios negativos, aunque no faltó quien lo elogió y hasta comparó con el actor hollywoodense Johnny Deep.

La mayoría de sus fans comentó que prefieren al cantante con el cabello corto: "que feo, me gustaba más cuando no tenía el pelo largo", "Sinceramente te vez mejor con tu pelito corto", "Móchate esas greñas… viejo ridículo", "él es bello pero ese pelo no le queda bien. Se ve mal".