J Balvin así reacciona al saber que un allegado admira a Maluma

México. La supuesta rivalidad entre J Balvin y Maluma ha vuelto a ser tendencia después de que el cantante de "Ginza" publicara en su cuenta de Instagram un video comentando que alguien de su equipo es fan de su paisano.

Según información en distintos portales de noticias, todo se originó con una publicación de Andrés López Ramírez, quien no ocultó su emoción al encontrarse con Maluma y corrió a tomarse una selfie con el cantante de "Felices los 4", de acuerdo con el sitio E-Consulta.



En este sentido, J Balvin confrontó a López con estas palabras:



"¿Por qué no cuenta pues que es fan de Maluma? No muy fan de Maluma pues, no muy fan, (…). Váyase con Maluma", dice el intérprete de "Mi Gente".