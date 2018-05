La sorpresa que hizo decir una serie de groserías a Maluma

El éxito de Maluma ha traspasado fronteras prueba de ello fue el tercer álbum que lanzará el colombiano el próximo viernes titulado Fame, y es que al parecer ni siquiera él sabía que saldría a la venta tan pronto.



Pues fue sorprendido por su staff cuando entraba a su jet privado ya que recibió en sus manos el CD que ha sido bien aceptado por sus fans em diferentes estaciones de radio.



La emoción del reguetonero podía verse en su cara pues la misma adrenalina hizo que dijera algunas groserías.



Por su parte sus seguidores felicitaron el nuevo proyecto del intérprete de Cuatro Babys.

"Felicitaciones me encanta verlo feliz me encanta"

"¡Ese vocabulario Juan Luis! Orgullosa de ti bebé, te lo mereces..."

"Hay mi amor me da mucho gusto sigue triunfando que me encanta verte hacerlo no te deseo suerte te deseo ÉXITO felicidades mi amor"