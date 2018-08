Así le pidió Marcus Ornellas matrimonio a Ariadne Díaz en su cumple

Marcus Ornellas le dio el mejor regalo de cumpleaños a la madre de su hijo, la actriz Ariadne Díaz, con quien está desde el 2015 y mantiene una linda familia.

Una publicación compartida por Ariadne Diaz (@ariadne_diaz) el 16 de Jul de 2018

Pero lo que pocos sabían, es que la pareja no estaba casada, pues al parecer vivían muy felices en unión libre, por lo que el actor de origen brasileño, rompió con eso y le pidió matrimonio en su fiesta dándole un gran anillo de compromiso.

En redes sociales, la mexicana presumió muy alegre el mágico momento, pues su hijo Diego, fue testigo del acto de amor que hizo su padre, en el video se puede ver a Díaz muy feliz y la música del mariachi de fondo, entonando una canción de amor.



"Gracias amor por el mejor cumpleaños de mi vida!! De verdad me sorprendiste tantas veces en una sola noche y mira que eso no está fácil. Gracias por pensar en todos los detalles, por una fiesta sorpresa, por los mariachis, por hacer cómplice de esto a Diego que además fue quién me dio esta hermosísima sorpresa! Este anillo que simboliza nuestro compromiso, nuestro amor y nuestras ganas de pasar el resto de nuestras vidas acompañándonos!".



"Gracias por pedírmelo así, en casa, con nuestros amigos. ¡¡¡Nunca voy a olvidar tu cara de emoción y la de Diego tan tranquilo con el anillo en su manita, listo para dármelo!!! Te amo!!! Gracias, gracias, gracias por todo, especialmente por tu amor y tus ganas de hacerme feliz!! Happy birthday to me!! #32".