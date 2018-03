¿María José será la próxima Elena Tejero en Aventurera?

La cantante María José, se encuentra muy feliz tras tener una participación en el exitoso melodrama Por Amar sin Ley, y es que el Güero Castro le dio la oportunidad a la ex Kabah para que interpretara a Patricia Linares.

En dicha telenovela la cantante conoce a Carlos Ibarra, Interpretado por Julián Gil en donde es asesinada misteriosamente por lo cual Ibarra es privado de su liberta, la Josa explicó que fue algo diferente a lo que ella hace habitualmente.

"Estoy feliz la verdad es que ha sido una oportunidad pues diferente una oportunidad de explorar otras cosas me entiendes y lo más bonito ha sido el reconocimiento de compañeros actores que me han echado muchísimas porras que me han dicho guau que bueno que te atreviste que bueno que lo haces muchas no lo hacen (...)", dijo la cantante.

Luego de haber hecho su primera participación en el melodrama María José fue cuestionada sobre si le gustaría interpretar a Elena Tejero en Aventurera por lo que expresó lo siguiente:

Son unos zapatos muy difíciles de llenar en Aventurera ha habido enormes aventureras y estaría bien estaría bonito, finalizó.

Con información Hoy