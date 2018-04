Hija de Mariana Levy habla de su relación con Talina Fernández

Desde que María Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, decidió realizar una carrera como modelo, mucho se ha dicho de la relación con su famosa abuela Talina Fernández y su padre el actor Ariel López Padilla.



Pues en un momento se había dicho que la joven tuvo un distanciamiento con ambos, incluso se había revelado que tuvo una pelea con la productora Tina Galindo quien hizo un fideicomiso para los estudios de María el día que perdió a su madre.



Ahora ella misma habló para las cámaras de Ventaneando donde reveló que por respeto no hablaría de sus seres queridos, ya que considera una falta de respeto hablar de ellos además de que trata de cuidar el honor de su madre.

Retomamos nuestra relación desde un lugar muy bonito y pues está todo muy bien, dijo de su famoso padre.

Pero al parecer no quiso hablar mucho de su relación con la dama del buen decir pues dice que ese tipo de temas son muy complicados.

"Estamos bien pero no sé a verdad no me gusta hablar de esos temas, tengo mucho respeto por mis familiares y la verdad no creo que sea como prudente hablar al respecto de eso o sea pregúntame de lo que quieras de mí de mi carrera que me gusta mi color favorito, mi comida favorita te contestó lo que sea, pero siento que mi relación con las personas que quiero es punto y aparte", dijo María.

Además, cuando fue cuestionada sobre el fideicomiso y la herencia de su madre recalcó que no hablaría de ello por lo que muy educadamente decidió callar.