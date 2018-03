Así fue el reencuentro entre Gloria Trevi y María Raquenel

La actriz María Raquenel Portillo mejor conocida en el mundo del espectáculo como Mary Boquitas reveló que buscó a Gloria Trevi a trece años de que ambas fueron liberadas de la cárcel.



Las dos famosas pasaron cinco años tras las rejas, entre prisiones de Brasil y México luego de haber sido detenidas en el año 2000 junto al productor Sergio Andrande.



Ahora la actriz confesó haberse reunido con quien fuera una de sus mejores amigas tras el escándalo que vivieron juntas hace unos años.



"Cuando nosotras salimos (de prisión), que fue realmente la última vez que nos vimos, después vinieron dos o tres acontecimientos donde nos cruzamos y donde yo no me sentí bien", dijo para el programa Suelta la Sopa.



"Uno de ellos fue muy 'marcante', que fue en (la obra de teatro) 'Aventurera'. Estábamos en la obra y de pronto ya sabía que la habían invitado, pero no sabía que una de las intenciones era el reencuentro público, porque a mí obviamente nadie me lo avisó, Doña Carmen (Salinas) no me dijo nada".



"Entonces (Salinas) la subió al escenario y le dijo: 'Gloria pues en este momento que estamos aquí, ¿por qué no le hablamos a Raquelenel que venga?' Yo está en escena... entonces cuando yo me estaba levantando, de pronto oigo que ella dice que no es el momento".

El encuentro entre ambas se dio en un hotel de Los Ángeles, California, el 7 de septiembre del año pasado, durante la gira que realiza con Alejandra Guzmán.

Con información Suelta la Sopa