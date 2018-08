Mariana Seoane y el fuerte mensaje que le manda a empresario

La cantante Mariana Seoane, se defendió de las acusaciones de un empresario, luego de que esta no acudió a una presentación el mes de julio en Puebla, por lo que se rumora que podría ser demandada.

Tras dicho problema la mexicana habló para el programa De Primera Mano y explicó que fue lo que paso realmente.

Iba hacia una presentación no me acuerdo el lugar, pero era en Puebla, y hubo un paro en la carretera total y estuve seis horas parada, estuve haciendo los videos en vivo avisándole al público, obviamente al empresario que no podía llegar pero que podía hacer.



La también actriz, aseguro que su cliente le mandó un chofer para que ella pudiera llegar al evento, pero ella se negó, asegurando que su seguridad es primero, ante todo, incluso quiso llegar a un acuerdo con los encargados del evento, pero se negaron.



Pues que se enoje, lo que quieran, yo le dije que le reponíamos la fecha, está muy enojado y esto no tenía nada que ver conmigo, pues bueno para pelearse se necesitan dos y yo no me quiero pelear, yo nada más estoy contado lo que me paso.