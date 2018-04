El espectador debería romper paradigmas: Mariano Palacios

Mariano Palacios es un actor que ha demostrado su talento en el teatro, televisión y cine, consolidando así su carrera. Este año estrena dos nuevas películas en el cine y en exclusiva a EL DEBATE compartió detalles.

Cine

Palacios formó parte del elenco de la película Una Mujer sin filtro, la cual fue un éxito en taquilla, superando los dos millones de espectadores.

La gente se divirtió mucho, es una comedia, para mí fue una buena experiencia hacerla y verla, estoy muy contento, fue la primera película que salió en cine de lo que he hecho.

Además, este 2018 se estrenarán Sácudete las penas y Motel Acqua, filmes en los cuales participa.

Teatro

El actor también ha participado en diferentes obras de teatro. Actualmente se está preparando para la obra teatral El zoológico de cristal, la cual se estrena el 03 de mayo.

Estoy muy contento de poder contar esta historia que es tan emblématica e importante a nivel mundial.

En el elenco se encuentran Blanca Guerra, Pedro de Tavira, Adriana Llabrés y David Gaitán.

Foto: Facebook

Personajes

“Todos los personajes que he hecho tienen algo con lo que me siento identificado, sin embargo, en este momento de mi vida con los que más me identifico son con Jim que estoy trabajando en El zoológico de cristal y Mario, de Hoy no me puedo levantar”, confesó el actor.

Cada nuevo papel es un reto que Mariano Palacios ha sabido enfrentar, demostrando su talento y consolidando su carrera profesional.

“En Una mujer sin filtro, nunca había hecho comedia, entender el tono fue un reto, encontrar la línea entre entender bien el lenguaje y no caer en el cliché de hacerte el chistoso; ahorita Jim pues lo comienzo a explorar, es un texto complicado, muy sútil, está perfectamente escrito; bueno en los musicales la parte vocal también, hay canciones que te cuestan más trabajo que otras, pero estoy contento” dijo.

Futuro

“El próximo año me voy a vivir a Los Ángeles. Voy a ir y venir. Me gustaría estar disfrutando del trabajo que hago, simplemente con un terreno más amplio, ahora poderlo hacer también en Estados Unidos y en otras partes del mundo, para mí es increíble poder viajar trabajando en esto”.

Motivación

“Denle oportunidad al cine mexicano, permítanse ir a ver estas películas, nosotros mismos somos lo que nos debemos apoyar, es la única manera de que haya más posiblidades para los creadores que van saliendo y darle chance a nuevos contenidos. Tenemos que consumirlo porque si no, no lo exhiben, creo estamos en un momento importante de evolución”.

El cine nacional compite contra filmes internacionales, los cuales parecen ser de la preferencia de muchos mexicanos, esto dijo el actor:

“Yo creo que es un poco la costumbre y dejarse llevar por las masas, eso de ay no es otro churro mexicano, por supuesto en la historia del cine mexicano hay películas malas, pero en todo el cine las hay y no hay que perder de vista que cualquier arte es subjetivo, el espectador debería romper paradigmas y ver cosas nuevas, es un poco ir como en un rebaño, invito a la gente que se de la oportunidad de explorar otras historias”, finalizó.

Motel Acqua

“Mi personaje se llama Charlie. Los protagonistas son Perico y Charlie, dos amigos muy contrastantes que viven enfrente de un motel de paso. Un día llega un tipo solo con una maleta llena de dinero. Nosotros lo sabemos porque Perico se dedica a vender pornografía clandestina e instala cámaras en la suites.

Cuando se da cuenta de eso, me habla y nosotros espiamos la habitación. El dinero lo esconde, esta persona desaparece, el cártel que lo está siguiendo no da con el dinero, llega un momento donde nadie sabe dónde está, lo robamos y nos damos la gran vida, pero ahí empieza la acción de la película”, señaló.

La acción y persecuciones sorprendentes serán parte de este drama. “Una de las mejores locaciones en las que he estado en mi vida fue en Ciudad Juárez, en el desierto, fue muy padre grabar”, dijo Mariano Palacios.

Sacúdete las penas

Se estrena el 27 de abril, donde dará vida al personaje de Rafael. “Esta es una película que no es tan comercial; sin embargo, es una película bien padre, es de época y además me verán bailando”.

Se desarrolla en la histórica cárcel de Lecumberri, en la Ciudad de México. “Mi personaje es un burgués acomodado, muy inseguro y es un tipo que baila muy bien, pero es más técnico.

“Pepe Frituras” el protagonista y mi personaje siempre tienen una rivalidad: él baila con mi pareja, nos peleamos, ellos dos se escapan y yo los sigo con la policía y lo mando a la cárcel injustificadamente. Mi personaje lo podrán apreciar al principio y al final”, compartió. Esta historia de amor de los años 50 espera conquistar el corazón del público y transmitir un mensaje.

“Uno de los mensajes es no dejar de soñar, independientemente cuál sea tu circunstancia de vida y tu realidad, nunca pierdas ese punto al que deseas llegar y lucha por él”. Respecto a su experiencia en esta película, Mariano comentó:

“Fue la primera película que hice, me abrió las puertas al cine; yo tenía ideas de lo que sería trabajar en cine, pero superó mis expectativas, me encantó. La fotografía es algo que me apasiona a partir de esa película, de hecho estoy tomando clases de foto fija. Yo no soy un tipo que utilice frases o dichos de la vida; sin embargo, estando un día en una de las locaciones, un mirador, supe que eso es lo que quería hacer el resto de mi vida”, externó.