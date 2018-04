Nuera de Maribel Guardia enojadísima por hacerle esto a su hijo

Maribel Guardia se ha convertido en una de las abuelas más sexis del mundo del espectáculo y es que José Julián, producto de la relación entre su hijo Julián e Imelda Garza, la trae loca, el pequeño les ha traído demasiadas satisfacciones a ambos.



Aunque al parecer un acto de amor por parte de Maribel, la metió en problemas en problemas, pues como toda abuela cariñosa decidió llevar al bebé a su primer corte de cabello lo que provocó el enojo de sus padres ya que lo hizo sin autorización.



Toda la molestia de Julián y su esposa fue que ellos también querían vivir la experiencia del primer corte de su hijo.



Ya no lo voy a volver a hacer. Me dio pena, le pedí disculpas. Dije, prometí que no iba a ser metiche y aquí estoy de imprudente, dijo la también cantante.