Anahí y el mensaje a su hermana por perder tanto peso

Marichelo Puente, hermana mayor de Anahí, se encuentra muy feliz por los sorprendentes resultados que ha logrado con una buena alimentación y ejercicio constante, perdiendo bastante peso, presumiéndolo en redes sociales.

Con una emotiva imagen la reality star presumió como le quedaba una blusa en el pasado y hoy en día le queda demasiado grande.

"Hoy es el día que me propuse para sacar mi ropa y mi sorpresa es enorme!!! Hoy me aplaudo, me apapacho, me admiro y me reconozco cada segundo de esfuerzo! Es increíble como podemos descuidarnos hasta el punto de no poder ver lo que estamos haciendo con nosotros mismos... HOY ME AMO MÁS QUE NUNCA! #siyopuedotutambien todo es cuestión de querer y quererte mucho".



Por su parte Anahí la siguió motivando a que siguiera adelante, además de felicitarla.

Estas hermosaaaaaaa!!!!!! Lo lograste!!!! Te amo, escribió Anahí.

Recordemos que la también actriz se ha dedicado al cuidado de sus hijos además de una vida saludable.