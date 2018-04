Zuria Vega habla de la crisis matrimonial de su hermana Marimar

La revista de espectáculos Tv Notas reveló hace unos días que la actriz Marimar Vega y su esposo el también actor Ernesto Franco, se encontraban a un paso del divorcio debido al temperamento de la famosa.



Ahora su hermana Zuria Vega habló para el programa De Primera Mano, de la supuesta crisis que enfrenta Marimar y su cuñado quienes llevan casi tres años de casados.

EL A M O R Una publicación compartida por ↠zuriavvega↞☪ (@zuriavvega) el Mar 24, 2018 at 11:20 PDT

"No sabía, me acabo de enterar por tus colegas no es algo que yo lea ni frecuente, mi hermana está feliz con el éxito de taquilla que tuvo ahora con la Boda de Valentina, está en los Ángeles tan campante, o sea no creo que este muy preocupada tampoco, pero ahora sí que tampoco puedo hablar yo de la vida de Marimar", dijo Zuria.



Además, agregó que es normal que existan este tipo de especulaciones pues es a lo que están expuesto las figuras públicas cuando quieren saber más acerca de sus vidas cuando no se encuentran en algún proyecto.



"Es una responsabilidad ser una figura pública y entiendo también que exista esta curiosidad de saber un poco que va de nosotros, por lo mismo yo nunca he vendido una exclusiva, siempre he estado a puertas abiertas un poco pues mi matrimonio".

Para finalizar dijo que ella ha puesto un punto intermedio entre su trabajo y familia por lo que decide que revelar y que no a la prensa.