Revelan mensajes que Adrián Uribe mandó a Marimar Vega

México. Los actores Luis Ernesto Franco y Marimar Vega, quienes son pareja en la vida real, se dice que no andan del todo bien, pues el carácter de ella estaría alejándolos, según información en distintos programas de entretenimiento y portales de noticias.

Aunado a ello, Luis Ernesto Cano se daría cuenta de unos mensajes que recibió Marimar Vega por parte de Adrián Uribe, quien fue su expareja años atrás.

Una amiga de Marimar contó a la revista TV Notas lo que está pasando con la pareja, además de que reveló lo que decían los mensajes que Luis Ernesto le descubrió a su todavía esposa, ya que desde que eran novios han atravesado varios obstáculos.

La relación de pareja se daño, dice la fuente.

"Sí, Luis descubrió que Adrián Uribe, ex de Marimar, le seguía escribiendo mensajes privados en redes sociales. Le mandó un mensaje en Año Nuevo; pensamos que Adrián estaba pasado de copas, pues le puso que la extrañaba, que era el amor de su vida, que siempre la va a estar esperando, entre otras muestras de amor."

Luis Ernesto enfureció, se molestó mucho, pidió una explicación y Marimar le mostró el resto de los mensajes.

"Eran varios mensajes, ya que Adrián llevaba muchos meses escribiéndole, pero ella no le respondía, e incluso le confesó que también la buscaba por medio de Omar Chaparro, pues ambos comediantes son grandes amigos".

-¿Qué sucedió con Omar?

"Él y Marimar trabajaron en 2017 en la película La boda de Valentina, y desde que Adrián se enteró de que ellos estarían juntos, aprovechó a su amigo para mandarle recaditos a Marimar".

Según los reportes, Luis Ernesto tiene presente que Adrián no ha dejado de buscar a su mujer y Luis no ha hablado con Adrián al respecto porque no se lo ha topado.