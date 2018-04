Bloquean video de Mario Bautista por supuesto plagio

México. El tema "Mal de amores", de Mario Bautista, es bloqueado en You Tube por derechos de autor; al dar 'clic' en el video, que fue publicado en el canal del cantante el 23 de marzo pasado, la plataforma muestra un mensaje que dice:

"Este video cuenta con contenido de WMG, quien lo bloqueó en tu país por razones relacionadas con derechos de autor". Los dos sabemos que si nos vemos terminaremos perdiendo el control Una publicación compartida por Mario Bautista (@mariobautistagil) el Abr 27, 2018 at 12:13 PDT

WMG International Inc. es una compañía discográfica, actualmente propiedad de Warner Music, y lo extraño es que Mario Bautista pertenece a esta disquera.

Por medio de redes sociales, las seguidoras de Mario Bautista, las "bautisters" , cuestionan a Mario sobre qué está ocurriendo con el video de su canción, aunque el cantante no declarado nada al respecto.



El 16 de abril, el usuario "Está Jodido" acusó a Maurio Bautista de plagio al utilizar la oración "Yo no necesito", misma que utiliza Maluma en su tema "GPS" y Wisin en "Vacaciones"; lo que señaló, no es una coincidencia.



La canción aún se puede encontrar en Spotify.

Mario Alberto Bautista Gil, mejor conocido como Mario Bautista, es un youtuber y cantante pop. Según reporte en su biografía, nació el 5 de marzo de 1996, en la Ciudad de México.

Bautista alcanzó la fama gracias a videos subidos a las redes sociales en los que demostraba sus aptitudes para el canto y el baile.

Mario B Una publicación compartida por Mario Bautista (@mariobautistagil) el Abr 18, 2018 at 5:52 PDT



En 2014 comenzó a resaltar en las redes sociales como Vine, Twitter e Instagram. A través de Youtube logró más de 30 millones de reproducciones en su canal de Youtube, plataforma en la que comparte canciones, entrevistas y diarios de su vida.

Actualmente es considerado el artista mexicano con el mayor número de interacciones en redes sociales, con más de 8 millones de seguidores.