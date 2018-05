Por esta razón Marisela jamás trabajaría con Lupita D'Alessio

La cantante Marisela reveló para el Grupo Cantón los motivos por los cuales no desea trabajar con Lupita D Alessio, y es que la mexicana dijo que el carácter de ambas le impediría realizar un buen trabajo.



No me gustaría trabajar con ella porque es una mujer con un carácter muy fuerte y complicado, dijo la cantante.

Y es que no es la única cantante que le dice que no a la Leona Dormida pues Amanda Miguel también dijo que no le gustaría colaborar con la interprete.

"Muchos me preguntan ahora que he estado trabajando con grandes de la música, que cuando estaré con Lupita y la respuesta es que nunca, n podría trabajar con ella cuando las dos tenemos un carácter difícil, por lo pronto te digo que no", explicó Marisela.

"Ella es grande, pero también las artistas debemos de tener un carácter que nos permita trabajar sin generar conflictos y eso es lo que pasa con Lupita", finalizó la artista.