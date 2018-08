¿Julián Gil enfermó a su hijo por darle alimento caducado?

Una nueva batalla surgió entre los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa, pues supuestamente el padre de Matías, le dio un alimento en mal estado, enfermando al menor.

Ahora el programa De Primera Mano, le preguntó al argentino que fue lo que paso realmente pasó con su hijo y esto fue lo que dijo para las cámaras.

"Este sábado tengo llamado de novela, hay que trabajar, te confieso y les voy hacer super sincero, yo desde el día once de agosto no me he desentendido, pero he tratado de estar lo más alejado posible del caso, como ya saben es una cuestión como han visto de abogados, que ellos de alguna manera pues vean cómo van ir fluyendo las cosas y esperando de alguna manera también la sentencia...", dijo el famoso.



Recordemos que ambos famosos, mantienen una batalla legal desde el año pasado, pues quieren la custodia legal del menor.