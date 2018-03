Martha Julia recuerda a Gabriel Soto como el amor de su vida

México. Martha Julia y Gabriel Soto vivieron un romance años atrás, y fue uno de los más sólidos en su momento. Muchos de sus allegados juraron que se casarían, o harian vida en pareja, pero no fue así.

Martha Julia, en entrevista con Multimedios, recuerda parte de ese pasado en el que estuvo relacionada sentimentalmente con el actor de melodramas como "Yo no creo en los hombres" y "Caer en tentación".

"La verdad para mí ha sido la persona que más he amado en este mundo y como pareja te lo puedo decir (...) No vayan a hacer escándalo, sólo te estoy diciendo que en su momento fue algo único en mi vida y algo que me voy a llevar para siempre porque es una de las personas que más ha estado en mi corazón y que va a estar toda la vida", mencionó Martha Julia.