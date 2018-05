Mayeli Rivera habló sobre su divorcio y la supuesta infidelidad

Mayeli Rivera estuvo en el programa Buenos Días Familia donde respondió una serie de preguntas relacionadas con el divorcio que enfrenta con su aun esposo Lupillo Rivera.

Durante la entrevista de la protagonista de Rica, Famosa, Latina, expresó que no hay infidelidad por parte de ninguno de los dos famosos como se había especulado desde un principio

"No es por infidelidad, eso si te puedo decir no hay ninguna tercera persona involucrada de mi parte un matrimonio de 15 años no se destruye ni en 15 días, entonces se me hace muy raro todo se me hace muy raro, pero pues sí es la realidad", dijo Mayeli.

La reality star aseguró que no ha recibido los papeles de divorcio y se siente en paz pues ella asegura que siempre ha sido responsable de sus actos.

Cabe mencionar que Lupillo hasta el momento no ha hecho declaraciones sobre Mayeli pues desde un principio mencionó que respeta demasiado a la madre de sus hijos.